У меня был такой план: Ирина Билык хотела третьего ребенка от суррогатной матери

Популярная украинская певица Ирина Билык, которая недавно развелась с мужем Асланом Ахмадовым, поделилась, что планировала воспользоваться услугами суррогатного материнства. Артистка хотела стать мамой в третий раз.

Однако в один момент Билык решила, что не готова к третьему ребенку из-за работу.

— У меня был такой план, в прошлом году я об этом договаривалась, думала, вела переговоры. Казалось, что я хочу. Но потом, когда пошли концерты, маленького сына я оставляла с нянями, братиком. Я подумала, что это несправедливо. Третий ребенок будет просто заложником того, что я много работаю. Я решила, что на этом останавливаюсь, и все последние годы буду посвящать только своим зрителям, — отметила Ирина Билык.

Однако она отметила, что не против стать уже бабушкой. Ведь старшему сыну певицы Глебу уже 22 года. Однако, по словам Ирины, Глеб и его девушка childfree.

— Вместе со своей девушкой они пока не мечтают о детях. Говорят, что возможно из Африки привезут себе ребенка. Потому что очень много детей без родителей, голодают, им плохо. Я сказала: Это ваша жизнь, берите хоть из Африки, где угодно. Я буду любить любого ребенка, — отметила певица.

Ирина Билык родила сына Глеба в 1999 году, находясь в отношениях с украинской моделью Андреем Оверчуком, с которым она прожила в гражданском браке с 1998 по 2002 годы. Также певица воспитывает второго сына — 6-летнего Табриза Аслана оглы Ахмадова, который родился с помощью сурогатного материнства в браке с российским продюсером Асланом Ахмадовым.