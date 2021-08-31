Устала от нестабильности: Ирина Билык рассказала о личной жизни

Популярная певица Ирина Билык отметила, что устала быть сильной женщиной.

Артистка сейчас редко говорит о личной жизни. Известно, что она больше года назад развелась с режиссером Асланом Ахмадовым, с которым воспитывает общего сына Табриза.

В InstaStories один из поклонников поинтересовался, не устала ли Ирина быть сильной и почти всегда одинокой.

— Если честно, очень устала от нестабильности в отношениях, но уверена, что мое время еще впереди, — отметила Ирина Билык.

Также артистка рассказала о планах относительно своего младшего сына Табриза. Мальчик пойдет в школу в Украине, а не за границей. Также Билык поделилась, что уже полностью собрала мальчика в школу.

Развод Ирины Билык

Певица Ирина Билык была в браке с режиссером Асланом Ахмадовым. В 2015 году у пары родился сын Табриз. Однако весной 2021 года артистка поразила публику заявлением о разводе.

Ирина Билык поделилась, что инициатором разрыва стала она, потому что муж редко приезжал к ней и сыну. Однако певица добавила, что на тот момент она его любила.

Известно, что Аслан Ахмадов работает и живет в России.