Умерла основательница группы The Ronettes Ронни Спектор

Американская певица, основательница музыкальной группы The Ronettes Вероника Беннетт, выступавшая под псевдонимом Ронни Спектор, умерла в возрасте 78 лет.

Трагическую новость сообщила семья артистки на ее официальном сайте. Ранее у Ронни обнаружили онкологическое заболевание, которое и стало причиной смерти.

– Она была в кругу семьи и в объятиях своего мужа Джонатана. Ронни прожила свою жизнь с блеском в глазах, веселым настроением, чудесным чувством юмора и улыбкой на лице. Она была полна любви и благодарности. Ее радостный голос, игривый характер и волшебное присутствие будут жить у всех, кто знал, слышал или видел ее, — говорится в сообщении.

Отмечается, что Ронни заранее попросила вместо цветов на похороны сделать пожертвования в местное женское убежище или Фонд колледжа американских индейцев.

Ронни Спектор выросла в Восточном Гарлеме и вместе с двумя сестрами основала группу The Ronettes. Пик популярности коллектива пришелся на 1960-е годы благодаря сотрудничеству с американским музыкальным продюсером Филом Спектором.

В 2007 году группу включили в Зал славы вокальных групп, а композицию Be My Baby внесли в Зал славы рок-н-ролла. Кроме того, ее включили в список 500 величайших песен всех времен по версии журнала Rolling Stone.