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В Киеве в результате ракетного обстрела оккупантов погибла актриса Оксана Швец

17 марта 2022, 19:04
Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
В Киеве в результате ракетного обстрела оккупантов погибла актриса Оксана Швец

В Киеве погибла актриса Молодого театра Оксана Швец. Женщина стала жертвой ракетных обстрелов российскими оккупационными войсками.

О трагедии сообщила пресс-служба Молодого театра в Киеве.

— Непоправимое горе в семье Молодого театра. Во время ракетных обстрелов жилого дома в Киеве погибла заслуженная артистка Украины Оксана Швец. Светлая память талантливой актрисе! Нет прощения врагу, пришедшему на нашу землю! – заявили в Молодом театре.

Что известно об Оксане Швец

Она родилась 10 февраля 1955 года. В 1975 году Оксана закончила театральную студию при театре имени Ивана Франко. В 1986 году стала выпускницей театрального факультета Киевского института им. И. К. Карпенко-Карого.

После окончания обучения Оксана Швец работала в Тернопольском музыкально-драматическом театре, а затем в Киевском театре сатиры.

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