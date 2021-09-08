Популярная певица Ани Лорак презентовала мини-фильм с концертов в Одессе, которые состоялись 16 и 17 августа.

В пятиминутном ролике она показала подготовку к выступлению, кадры с концерта и приятные слова поклонников в свой адрес.

— Сегодня исторический момент. Мы собрали аншлаг и выступили здесь спустя семь лет. Давайте подарим людям счастье, любовь и осуществим нашу мечту. Потому что мы рождены для сцены, — сказала Ани Лорак своей команде перед выходом на сцену.

Ани Лорак добавила, что очень скучала по Украине. В комментариях к видео поклонники забросали комплиментами певицу и отметили невероятную атмосферу концерта.

Я был на этом концерте! Это что-то прекрасное.

Концерт был замечательный! Спасибо Диве в незабываемые эмоции.

Два часа выступления навсегда останутся в моем сердце.

Ждем вас в Киеве.

Любимая певица, — пишут в комментариях.

Стоит заметить, что Ани Лорак выступила в Одессе впервые за семь лет. Несмотря на волну хейта и негативную реакцию сети, концерт прошел без провокаций и беспорядков.

Певица исполнила более двадцати песен из концертного шоу The Best, дополнив его хитами на украинском языке: Розкажи, Мрій про мене, мрій, А я не можу жити без тебе.

Напомним, что Ани Лорак родилась и построила свою карьеру в Украине.

Но после начала войны на Донбассе и оккупации Крыма Россией она продолжала выступать в стране-агрессоре и получать там награды. Впоследствии певица переехала жить в Россию.

Последние концерты Ани Лорак в Украине прошли 26 и 27 ноября 2014 года. Тогда выступления звезды сопровождались массовыми беспорядками и драками.