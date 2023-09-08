Российские комики Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов посетили оккупированный Донбасс.

Артисты, которые ранее не высказывали свои позицию о войне в Украине, приняли участие в концерте по случаю “освобождения Донбасса”, тем самым поддержав кровавую политику Путина.

Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов посетили мемориальный комплекс Саур-Могила. Российских оккупантов и убийц они назвали “душевными людьми”, которые “говорят сердцем”.

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Еще в начале полномасштабного вторжения Азамат Мусагалиев в своем Instagram призывал к миру, вспоминал знакомых украинцев и говорил о том, что “люди не должны страдать”.

В свою очередь Денис Дорохов все это время делал вид, что войны нет, продолжая зарабатывать кровавые рубли из кармана Путина.

Подписчики не смогли скрыть разочарование таким поступком комиков и набросились на них в соцсетях: