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Понравилось на костях выступать? Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов приехали в “ДНР”

8 сентября 2023, 18:03
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Азамат Мусагалієв і Денис Дорохов

Российские комики Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов посетили оккупированный Донбасс.

Артисты, которые ранее не высказывали свои позицию о войне в Украине, приняли участие в концерте по случаю “освобождения Донбасса”, тем самым поддержав кровавую политику Путина.

Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов посетили мемориальный комплекс Саур-Могила. Российских оккупантов и убийц они назвали “душевными людьми”, которые “говорят сердцем”.

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Еще в начале полномасштабного вторжения Азамат Мусагалиев в своем Instagram призывал к миру, вспоминал знакомых украинцев и говорил о том, что “люди не должны страдать”.

В свою очередь Денис Дорохов все это время делал вид, что войны нет, продолжая зарабатывать кровавые рубли из кармана Путина.

Подписчики не смогли скрыть разочарование таким поступком комиков и набросились на них в соцсетях:

  • Дорох, ты теперь в Казахстан вряд ли приедешь! Вместе с Азаматом.
  • Жаль, что оказались продажными.
  • Азамат и Дорох — персоны нон грата в Казахстане! Поддерживаете войну! Разочарована.
  • Деньги не пахнут, да?
  • Понравилось на костях выступать?
  • Не отмоетесь теперь. В Казахстан не надо приезжать.
  • Втоптали свою честь ниже плинтуса.
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