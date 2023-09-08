Российские комики Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов посетили оккупированный Донбасс.
Артисты, которые ранее не высказывали свои позицию о войне в Украине, приняли участие в концерте по случаю “освобождения Донбасса”, тем самым поддержав кровавую политику Путина.
Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов посетили мемориальный комплекс Саур-Могила. Российских оккупантов и убийц они назвали “душевными людьми”, которые “говорят сердцем”.
Еще в начале полномасштабного вторжения Азамат Мусагалиев в своем Instagram призывал к миру, вспоминал знакомых украинцев и говорил о том, что “люди не должны страдать”.
В свою очередь Денис Дорохов все это время делал вид, что войны нет, продолжая зарабатывать кровавые рубли из кармана Путина.
Подписчики не смогли скрыть разочарование таким поступком комиков и набросились на них в соцсетях:
- Дорох, ты теперь в Казахстан вряд ли приедешь! Вместе с Азаматом.
- Жаль, что оказались продажными.
- Азамат и Дорох — персоны нон грата в Казахстане! Поддерживаете войну! Разочарована.
- Деньги не пахнут, да?
- Понравилось на костях выступать?
- Не отмоетесь теперь. В Казахстан не надо приезжать.
- Втоптали свою честь ниже плинтуса.