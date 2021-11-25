У Джесси Джей перед концертом произошел выкидыш

У певицы Джесси Джей произошел выкидыш прямо перед концертом в Лос-Анджелесе.

33-летняя артистка ранее рассталась со своим парнем Максом. Поэтому ребенка она решила завести самостоятельно.

— Я решила завести ребенка сама. Потому что это все, чего я когда-либо хотела, а жизнь коротка. Забеременеть было чудом, — отметила Джесси.

Однако артистка намекнула, что этот опыт для нее не будет последним, и она таки попробует еще раз забеременеть.

По словам артистки, она переживала перед концертом в Лос-Анджелесе из-за того, что ей приходится скрывать беременность.

Но, к сожалению, всего через несколько часов врачи сказали ей, что не могут обнаружить сердцебиение ее ребенка.

— Вчера утром я смеялся с другом, говоря: Серьезно, как я собираюсь провести свой концерт в Лос-Анджелесе завтра вечером, не сказав всей аудитории, что я беременна, — поделилась певица.

Однако уже вечером стало известно о выкидыше. Несмотря на это, Джесси Джей не отменила концерт.

— Я точно знаю, что хочу спеть сегодня вечером. Не потому, что я избегаю горя, а потому что пение сегодня мне поможет, — отметила артистка.

Джесси добавила, что за два года у нее было только два концерта, а теперь она в этом нуждается.

— Я хочу быть честной, не скрывать своих чувств. Я этого заслуживаю, — отметила певица.

Она верила своих поклонников, что сильна и сможет с этим справиться.

— Я все еще в шоке, грусть невыносимая. Но я знаю, что сильная, со мной все будет в порядке. Я также знаю, что миллионы женщин во всем мире испытали эту боль, — заявила Джесси Джей.

Джесси Джей (Jessie J) — британская певица и автор песен. В частности, она писала треки для Криса Брауна, Майли Сайрус. Первый ее сингл, который получил значительную популярности в мире — Price Tag.

Также знаковой композицией можно назвать Bang Bang, которую она записала в коллаборации с Арианой Гранде и Ники Минаж. Клип на этот трек один из самых просматриваемых в мире — 1,7 млрд просмотров.