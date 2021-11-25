У Джессі Джей перед концертом стався викидень

У співачки Джессі Джей стався викидень перед концертом у Лос-Анджелесі.

33-річна артистка раніше розлучилася зі своїм хлопцем Максом. Тож дитину вона вирішила завести самостійно.

– Я вирішила завести дитину сама. Тому що це все, чого я коли-небудь хотіла, а життя коротке. Завагітніти було дивом, – зазначила Джессі.

Проте артистка натякнула, що цей досвід для неї не буде останнім, і вона спробує ще раз завагітніти.

За словами артистки, вона переживала перед концертом у Лос-Анджелесі через те, що їй доводиться приховувати вагітність.

Але, на жаль, уже за кілька годин лікарі сказали їй, що не можуть виявити серцебиття її дитини.

– Вчора вранці я сміявся з другом, кажучи: Серйозно, як я збираюся провести свій концерт у Лос-Анджелесі завтра ввечері, не сказавши всій аудиторії, що я вагітна, – сказала співачка.

Проте вже ввечері стало відомо про викидень. Попри це, Джессі Джей не скасувала концерту.

– Я точно знаю, що хочу заспівати сьогодні ввечері. Не тому, що я уникаю горя, а тому що спів сьогодні мені допоможе, – зауважила артистка.

Джессі додала, що за два роки мала тільки два концерти, а тепер вона цього потребує.

– Я хочу бути чесною, не приховувати своїх почуттів. Я на це заслуговую, – зазначила співачка.

Вона завірила своїх шанувальників, що сильна і зможе впоратися з цим.

– Я досі в шоці, сум нестерпний. Але я знаю, що сильна, зі мною все буде гаразд. Я також знаю, що мільйони жінок у всьому світі зазнали цього болю, – заявила Джессі Джей.

Джессі Джей (Jessie J) – британська співачка та автор пісень. Зокрема вона писала треки для Кріса Брауна, Майлі Сайрус. Перший її сингл, який набув значної популярності у світі – Price Tag.

Також знаковою композицією можна назвати Bang Bang, яку вона записала у колаборації з Аріаною Гранде та Нікі Мінаж. Кліп на цей трек один з найпопулярніших у світі – 1,7 млрд переглядів.