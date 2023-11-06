Поэт и прозаик Сергей Жадан посетил Еврейское кладбище в Одессе, где похоронен украинский художник Александр Ройтбурд. Художник в течение трех лет возглавлял Одесский художественный музей, который в ночь на 6 ноября пострадал от российского ракетного обстрела.

Сергей Жадан почтил память Александра Ройтбурда

Писатель опубликовал в своих соцсетях фото возле могилы художника.

— Проведали друга. Не хватает его безумно, — отметил Жадан в подписи к фото.

Когда именно сделано фото – неизвестно, однако поклонники писателя сразу же вспомнили о ночном обстреле музея.

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— Хорошо, что он не увидел того, что произошло с музеем сегодня, — отметила одна из комментаторов.

Одесский художественный музей — что известно об обстреле

Сегодня, 6 ноября, заведение отмечает 124 года со дня основания. “Поздравление” российские захватчики устроили в единственном присущем им стиле — устроили обстрел Одессы. Одна из ракет попала рядом с музеем.

Пострадали стены здания, выбило окна и стекла. Специалисты обследуют и фиксируют повреждения объекта.

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Фото: Одесская ОВА