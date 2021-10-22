Кафе — это достаточно популярное и удобное место для свиданий с парнем. В уютной и расслабленной атмосфере вы сможете найти коннект и лучше узнать друг друга.

А для того, чтобы на свидании чувствовать себя уверенно, стоит выбрать стильный и удобный лук. В этом вам могут помочь идеи от главной героини романтического реалити Холостячка 2 Златы Огневич.

Подчеркнуть вашу женственность на свидании в кафе можно благодаря легкому платью. Элегантный образ гармонично дополнят пальто, а также туфли или ботинки.

Достаточно популярным вариантом является платье-комбинация. В сочетании с тренчем ваш внешний вид будет легким и непринужденным.

Вы точно произведете эффектное впечатление на своего партнера, если для свидания выберете брючный костюм. Это беспроигрышный вариант, более того, сейчас существуют костюмы разных фасонов и в разной цветовой гамме.

Если вам нравятся более простые и повседневные образы, то на свидание в кафе вы можете надеть любимые джинсы и футболку. В такой одежде вы точно будете комфортно себя чувствовать.

Для более изысканного вида и одновременно комфорта вы можете выбрать брюки и топ. Если вам, как и Злате, нравятся головные уборы, то свой образ можно дополнить шляпой.