Лидер группы ТНМК Фагот (настоящее имя — Олег Михайлюта) высказался о певице Светлане Лободе и других артистах, которые продолжают петь на русском языке.

Что Фагот думает о Лободе

Музыкант отметил, что артисты, которые создают песни на русском языке — делают вклад в культуру страны-агрессора. Среди них и Светлана Лобода, которая, несмотря на войну, продолжает выпускать треки на русском.

— Если ты делаешь песню на русском языке, ты делаешь вклад в российскую культуру. Если сейчас, после того, что мы уже все осознали, ты продолжаешь делать вклад в российскую культуру, то ты кто? Ты — враг Украины! Здесь не может быть нюансов, — сказал Фагот.

Он отметил, что нормально относится к русскоязычным людям, а особенно к военным, ведь они отстаивают украинскую идею и готовы жертвовать ради этого жизнью. Но с певцами и публичными людьми разговор должен быть совсем другим.

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— Я понимаю, что некоторые сейчас переобулись. Это нормально, что люди осознают, что делали что-то там не так. Если они впоследствии снова начнут делать русскоязычный контент, тогда мы поймем, что они временно переобулись, — сказал Фагот.

Недавно Светлана Лобода защитила русский язык, отметив, что не он убивает украинцев. Также певица добавила, что “русский язык не принадлежит российской власти”.

Фото: Фагот, Светлана Лобода