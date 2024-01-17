Лідер гурту ТНМК Фагот (справжнє ім’я – Олег Михайлюта) висловився про співачку Світлану Лободу та інших артистів, які продовжують співати російською мовою.

Що Фагот думає про Лободу

Музикант наголосив, що артисти, які створюють пісні російською мовою – роблять внесок у культуру країни-агресора. Серед них і Світлана Лобода, яка, попри війну, продовжує випускати треки російською.

– Якщо ти робиш пісню російською мовою, ти робиш внесок у російську культуру. Якщо зараз, після того, що ми вже всі усвідомили, ти продовжуєш робити внесок у російську культуру, то ти хто? Ти – ворог України! Тут не може бути нюансів, – сказав Фагот.

Він зазначив, що нормально ставиться до російськомовних людей, а особливо до військових, адже вони відстоюють українську ідею і готові жертвувати заради цього життям. Але зі співаками та публічними людьми розмова має бути зовсім іншою.

Зараз дивляться

– Я розумію, що деякі зараз перевзулися. Це нормально, що люди усвідомлюють, що робили щось там не так. Якщо вони згодом знову почнуть робити російськомовний контент, тоді ми зрозуміємо, що вони тимчасово перевзулися, – сказав Фагот.

Нещодавно Світлана Лобода захистила російську мову, зазначивши, що не вона вбиває українців. Також співачка додала, що “російська мова не належить російській владі”.

Фото: Фагот, Світлана Лобода