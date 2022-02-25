Украинская певица Тина Кароль обратилась к украинцам со слезами на глазах. Артистка сказала, что гордится нашими военными, а также призвала девушек и женщин не выходить на улицу.

В Instagram-stories Тина Кароль обнародовала серию видео, в которых обратилась к подписчикам на разных языках — английском, украинском и русском. Ролик певица записала находясь в монастыре со слезами на глазах.

— Я хочу призвать всех вас, пожалуйста, берегите себя эти два дня. Я горжусь нашими мужчинами! Девушки, женщины, не выходите никуда, — сказала артистка.

Тина Кароль отметила, что мы не заслужили быть в таком изолированном мире.

— Мы выстоим, мы смелые, но мы будем открытыми всегда! Пожалуйста, я хочу обратиться ко всем кто знает, Украина любит Украину. Россияне, такого не должно быть. Мы не заслужили, мы один христианский народ, — сказала Тина Кароль в слезах.

Ранее также другие звезды украинского шоу-бизнеса обратились к нам. Селебрити записали видеообращение, в котором сказали, что вместе мы сможем все.

В видео к украинцам обратились телеведущие Леся Никитюк, Вадим Карпьяк, Надежда Матвеева, Григорий Решетник, хореограф Евгений Кот, шеф-повар Эктор Хименес-Браво, певица Злата Огневич и другие. Все вместе они прочли единый стих.