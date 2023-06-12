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Музика

Tvorchi і The Hardkiss випустили новий кліп про мрійників: Випала доля створювати майбутнє

12 Червня 2023, 14:14
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Tvorchi

Дует Tvorchi і The Hardkiss презентували кліп на нову пісню Мрійники, яку випустили 9 червня.

Ролик до пісні знімали на природі – у жовтому полі, біля водойм і в нічний час на тлі величезного Місяця. У роботі показали всіх артистів, які доклали руку до створення треку.

– Виклики нового божевільного світу подолають тільки мрійники. У нашому житті можливо все, і тим, хто вірить у світле майбутнє, випала доля створювати майбутнє, – описали артисти новий кліп.

Під час прем’єри пісні Мрійники артисти зізналися, що працювали над піснею з 2021 року, але представити її хотіли не в таких реаліях.

Фронтвумен The Hardkiss Юлія Саніна нагадала українцям про важливість працювати та мріяти в умовах війни. Артистка вважає, що закинути все і ховатися – це дорога в нікуди.

Шанувальники оцінили кліп, який показав красу нашої природи і показав зірок у незвичайних образах:

  • Твір мистецтва! Музика і текст – мед для вух, картинка неймовірна, одяг Юлі – окреме задоволення!
  • Те відчуття, коли 2 улюблені гурти разом? Дякую, що випустили цей трек зараз, не чекаючи кращих часів.
  • Це дуже круто! Hardkiss і Tvorchi – це насправді сучасна українська музика.
  • Той момент, коли твої улюблені гурти записують пісню разом, від якої у тебе мурашки по шкірі!

Наші артисти активно просувають українську мову у своїх піснях – нещодавно Барських виконав україномовну версію пісні Тумани. Сам музикант зізнався, що йому складно перекладати свої композиції.

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