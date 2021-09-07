Всемирно известный жонглер-эквилибрист, который работал в цирке дю Солей, Виктор Киктев переехал жить в Киев. Он уверен, что именно Украина дает ему то, что не способна дать ни одна страна мира.

— Я жил в Швейцарии 7 лет, в Америке — 15 лет. Но я никогда не был оторван от Украины. Я всегда знал, где мои корни, — говорит Виктор.

Виктор Киктев родился в Прилуках, а жонглировать начал в 4 года. Он всегда стремился отличаться, поэтому и придумал новый жанр — синтез жонглирования и танцев.

В конце 1980-х годов советского артиста цирка пригласили в Швейцарию. Там он и встретил распад СССР.

Тогда сразу пошел в открытое украинское консульство, чтобы в паспорте поставили отметку, что он украинец.

Но из Цюриха Виктор переехал в Париж, а затем начал работать в знаменитом цирке Дю Солей. 15 лет подряд он выступал со своим шоу в самом престижном цирке планеты.

— 64 страны я объездил с этой компанией. Мы представляли свое искусство миллионам зрителей, — вспоминает Виктор.

Новый виток в потрясающую карьеру украинца внесла Революция Достоинства.

Тогда Виктор разрисовал свой автомобиль Porshe украинской символикой и проехался по Америке. Таким образом он собирал деньги для украинской армии и реабилитации раненых бойцов.

— Эта поездка произвела очень много резонансов в России. И мало кто знает, что там даже открыли уголовное дело против нас, — рассказал Виктор.

А потом родной ему цирк Дю Солей собрался на гастроли в Россию, но Виктор отказался от сотрудничества и вернулся в Украину.

Здесь он мечтает создать большое украинское цирковое шоу. Чтобы это реализовать, он пригласил в Киев знаменитых артистов, которые ранее выступали на мировых аренах.

Кроме этого, Виктор в родных Прилуках возобновил цирковую школу, где начинал свою карьеру.

И самое главное — в Украине родились двое его детей. Виктор уверен, что кайф от жизни не в деньгах.

— У нас очень правильная мораль семьи. У нас очень жесткая и правильная мораль друга. Мы всегда держим слово. У нас правильные отношения между мужчиной и женщиной. У нас есть баланс в этом. Это — настоящая жизнь! Это все, что вас касается. А если у вас хуже дороги или чашка кофе дороже — это не сделает вашу жизнь лучше, — говорит Виктор.

Виктор не делится планами, где в будущем будут жить его дети. Но артист надеется, что в Украине его сыновья примут ценности, которыми не управляют деньги.

А также поймут истины, не переписаны конформистами, и вдохнут украинского свободолюбивого воздуха.