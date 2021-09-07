Всесвітньо відомий жонглер-еквілібрист, який працював у цирку дю Солей, Віктор Кіктєв переїхав жити до Києва. Він впевнений, що саме Україна дає йому те, що не здатна дати жодна країна світу.

– Я жив у Швейцарії 7 років, в Америці – 15 років. Але я ніколи не був відірваний від України. Я завжди знав, де моє коріння, – каже Віктор.

Віктор Кіктєв народився в Прилуках, а жонглювати почав у 4 роки. Він завжди прагнув відрізнятися, тому і придумав новий жанр – синтез жонглювання і танців.

Наприкінці 1980-х років радянського артиста цирку запросили у Швейцарію. Там він і зустрів розпад СРСР.

Тоді відразу пішов до відкритого українського консульства, щоб в паспорті поставили позначку, що він українець.

Але із Цюриха Віктор переїхав до Парижа, а потім почав працювати у знаменитому цирку Дю Солей. 15 років поспіль він виступав зі своїм шоу в найпрестижнішому цирку планети.

– 64 країни я об’їздив з цією компанію. Ми представляли своє мистецтво мільйонам глядачів, – згадує Віктор.

Новий виток у приголомшливу кар’єру українця внесла Революція Гідності.

Тоді Віктор розмалював свій автомобіль Porshe українською символікою і проїхався Америкою. У такий спосіб він збирав гроші для української армії і реабілітації поранених бійців.

– Ця поїздка справила дуже багато резонансів у Росії. І мало хто знає, що там навіть відкрили кримінальну справу проти нас, – розповів Віктор.

А потім рідний йому цирк Дю Солей зібрався на гастролі до Росії, але Віктор відмовився від співпраці і повернувся до України.

Тут він мріє створити велике українське циркове шоу. Щоб це реалізувати, він запросив до Києва знаменитих артистів, які раніше виступали на світових аренах.

Крім цього, Віктор у рідних Прилуках відновив циркову школу, де починав свою кар’єру.

І найголовніше – в Україні народилися двоє його дітей. Віктор певен, що кайф від життя не в грошах.

– У нас дуже правильна мораль сім’ї. У нас дуже жорстка та правильна мораль друга. Ми завжди тримаємо слово. У нас правильні стосунки між чоловіком та жінкою. У нас є баланс в цьому. Це – справжнє життя! Це все, що вас стосується. А якщо у вас гірші дороги чи чашка кави дорожче – це не зробить ваше життя кращим, – каже Віктор.

Віктор не ділиться планами, де в майбутньому житимуть його діти. Але артист сподівається, що в Україні його сини переймуть цінності, якими не керують гроші.

А також зрозуміють істини, які не переписані конформістами, і вдихнуть українського свободолюбного повітря.