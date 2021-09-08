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Уже не страшно? Моргенштерн едет с концертами в Украину

8 сентября, 15:05 Валентина Чорна
Уже не страшно? Моргенштерн едет с концертами в Украину

Российский рэп-исполнитель Моргенштерн (настоящее имя — Алишер Валеев) едет с концертами в Украину.

Выступления артиста запланированы на ноябрь 2021 года. Концерты должны состояться в Запорожье, Харькове и Киеве.

Цены на билеты варьируются от 400 до 4490 грн.

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Стоит заметить, что последний концерт Моргенштерна состоялся в Одессе в 2019 году.

Тогда он со сцены высмеял траур по погибшим в Одесском торгово-экономическом колледже, назвав скорбь украинцев показухой.

А 28 апреля 2021 года Моргенштерн был занесен в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.

Летом у музыканта был запланирован ряд концертов в украинских городах, однако он отменил их еще до решения СБУ. Моргенштерн признался, что ему страшно ехать в Украину после скандального концерта в Одессе.

В июне Моргенштерн подал иск против СБУ с просьбой снять ему запрет на въезд в Украину.

Впоследствии стало известно, что Окружной административный суд Киева открыл производство по иску российского рэп-исполнителя.

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Концерт , Моргенштерн
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