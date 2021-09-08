Российский рэп-исполнитель Моргенштерн (настоящее имя — Алишер Валеев) едет с концертами в Украину.
Выступления артиста запланированы на ноябрь 2021 года. Концерты должны состояться в Запорожье, Харькове и Киеве.
Цены на билеты варьируются от 400 до 4490 грн.
Стоит заметить, что последний концерт Моргенштерна состоялся в Одессе в 2019 году.
Тогда он со сцены высмеял траур по погибшим в Одесском торгово-экономическом колледже, назвав скорбь украинцев показухой.
А 28 апреля 2021 года Моргенштерн был занесен в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.
Летом у музыканта был запланирован ряд концертов в украинских городах, однако он отменил их еще до решения СБУ. Моргенштерн признался, что ему страшно ехать в Украину после скандального концерта в Одессе.
В июне Моргенштерн подал иск против СБУ с просьбой снять ему запрет на въезд в Украину.
Впоследствии стало известно, что Окружной административный суд Киева открыл производство по иску российского рэп-исполнителя.