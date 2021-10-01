Украинский блогер Александр Волошин пожаловался в сети на то, что его грубо задерживали патрульные полицейские. В результате чего у парня на лице много синяков, царапин.

Инцидент случился ночью, когда блогер ехал на Porsche. На камеру это успела снять девушка, которая проезжала мимо на электросамокате.

На видео видно, как патрульные грубо вытаскивают блогера, а затем кладут лицом к асфальту и заламывают руки за спину. Однако пока неизвестно, чем закончился инцидент.

В пресс-службе Киева заявили Фактам ICTV, что пока ничего не знают об этом.

Также остается загадкой причина остановки автомобиля блогера и такая резкая реакция копов.

Со своей стороны Волошин заявил, что уже сегодня он ходит по всем необходимым инстанциям со своей девушкой певице и блогером Анной Тринчер, чтобы снять побои.

Представитель Анны Тринчер в комментарии Фактам ICTV отметила, что пока они не проконсультируются с адвокатом, комментарии давать не будут.

Со своей стороны Волошин уже выложил видео, где он дает показания в полиции.

Однако блогер Волошин уже не один раз попадал в скандалы. В частности, речь идет о случает, когда он якобы отобрал у девочки, подаренный им же дорогой телефон. Тогда он скромно признался, что гений, а это лишь пиар.

Поэтому в этот раз пользователи сети ему как-то не очень поверили. Мол, снова хочет хайпонуть, в люди в форме никакие не патрульные.

Реакция сети:

Та это тоже самое, что и с iPhone. Снимать начали так прям во время.

Очередной хайп?

Это так и есть хайп, просто в ту же секунду все четко сняли прям с самого начала.

Очередное шоу?

Очередной хайп, уже не вау?

В наручники сначала, а потом сразу домой отпустили. Что за бред?

Летом блогер Александр Волошин попал в скандал из-за съемок TikTok-ролика. Он якобы подарил девочке новый iPhone 11, а затем попросил отдать его обратно.

Когда мама девочки отказалась это делать, Волошин предложил ей 2 тыс. грн в обмен на телефон.

Аккаунты Александра Волошина в социальных сетях были заблокированы.

Однако потом Волошин признался, что ситуация с ребенком и отобранным телефоном была постановкой с начала и до конца.

Мол, так называемое слитое видео сделали ради всеукраинской славы.