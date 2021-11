Солистка кавер-группы Brass Against София Уриста помочилась на поклонника прямо на сцене. Инцидент произошел во время выступления музыкального коллектива на рок-фестивале Welcome To Rockville в США.

София, исполняя хит американской рок-группы Rage Against the Machine — Wake Up пригласила мужчину из толпы выйти на сцену. Радостный поклонник недолго думая лег на спину, после чего Уриста стянула с себя штаны и стала над ним.

Под крики зрителей солистка Brass Against справила нужду на лицо поклонника, при этом она продолжала исполнять кавер. Примечательно то, что мужчина встал лишь после того, как София завершила начатое. Он собрал с пола в руки ее урину и разбросал в толпу.

Позже в официальном Facebook группы извинились за выходку солистки.

— София увлеклась. Это не было запланировано, и такого вы больше не увидите со стороны Brass Against на концертах, — говорится в сообщении.

Пользователи сети не оценили поступок Уристы, оставив гневные комментарии под видео с инцидентом.