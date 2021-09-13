Клип американского исполнителя Lil Nas X на песню Montero, который сняла украинский режиссер Таня Муиньо, получил главную награду на премии VMA 2021.
В США прошла премия MTV Video Music Awards 2021. Лидером среди номинантов был Джастин Бибер. Однако главную награду вечера забрал Lil Nas X с клипом Montero, режиссером которого выступила украинка Таня Муиньо. Также она забрала награду за лучшую режиссуру.
Лауреаты VMA 2021:
- Видео года — Lil Nas X — Montero;
- Лучший новый артист — Оливия Родриго;
- Исполнитель года — Джастин Бибер;
- Лучшее видео с социальным месседжем — Билли Айлиш — Your Power;
- Лучший перфоманс — Оливия Родриго — drivers license;
- Лучший K-pop клип — BTS — Butter;
- Песня года — Оливия Родриго — drivers license;
- Группа года — BTS;
- Лучшая песня-прорыв — Claire Rosinkranz — Backyard Boy;
- Лучший поп-клип — Джастин Бибер и Daniel Caesar, Giveon —
Peaches;
- Лучшее хип-хоп видео — Трэвис Скотт, Young Thug и MIA — Franchise;
- Лучшая коллаборация — Doja Cat ft. SZA — Kiss Me More;
- Лучшая альтернатива — Machine Gun Kelly и Blackbear — My Ex’s Best Friend;
- Лучший R&B клип — Бруно Марс, Anderson Paak, Silk Sonic — Leave the Door Open;
- Лучшая режиссура — клип Lil Nas X — Montero (Lil Nas X и Таня Муиньо);
- Лучшая операторская работа — Beyonce, Blue Ivy, SAINt JHN, WizKid: Brown Skin Girl;
- Лучшая хореография — Гарри Стайлс — Treat People With Kindness.
На сцену премии вышла одна из самых титулованных артисток Madonna, что для многих стало сюрпризом. Однако, если видео выступлений других артистов сразу стали доступными в сети, в частности на YouTube, то пение Madonna на VMA послушать не получится.
Попурри из своих треков спел и Lil Nas X, который забрал две главные награды премии. В целом, выступление было традиционным для артиста: яркие костюмы, раздевание и мужской тверк. Несмотря на активные танцы, пел Lil Nas X вживую, лишь отдаленно можно было услышать бэк-вокал.
Также яркий перфоманс на сцене премии устроили Джастин Бибер, которого в этому году не оставили без награды. Выступал он вживую, но в первой половине номера было ощущение, что артист иногда забывает петь в микрофон, надеясь на громкие бэки.