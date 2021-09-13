Клип американского исполнителя Lil Nas X на песню Montero, который сняла украинский режиссер Таня Муиньо, получил главную награду на премии VMA 2021.

В США прошла премия MTV Video Music Awards 2021. Лидером среди номинантов был Джастин Бибер. Однако главную награду вечера забрал Lil Nas X с клипом Montero, режиссером которого выступила украинка Таня Муиньо. Также она забрала награду за лучшую режиссуру.

Лауреаты VMA 2021:

Видео года — Lil Nas X — Montero;

Лучший новый артист — Оливия Родриго;

Исполнитель года — Джастин Бибер;

Лучшее видео с социальным месседжем — Билли Айлиш — Your Power;

Лучший перфоманс — Оливия Родриго — drivers license;

Лучший K-pop клип — BTS — Butter;

Песня года — Оливия Родриго — drivers license;

Группа года — BTS;

Лучшая песня-прорыв — Claire Rosinkranz — Backyard Boy;

Лучший поп-клип — Джастин Бибер и Daniel Caesar, Giveon —

Peaches;

Peaches; Лучшее хип-хоп видео — Трэвис Скотт, Young Thug и MIA — Franchise;

Лучшая коллаборация — Doja Cat ft. SZA — Kiss Me More;

Лучшая альтернатива — Machine Gun Kelly и Blackbear — My Ex’s Best Friend;

Лучший R&B клип — Бруно Марс, Anderson Paak, Silk Sonic — Leave the Door Open;

Лучшая режиссура — клип Lil Nas X — Montero (Lil Nas X и Таня Муиньо);

Лучшая операторская работа — Beyonce, Blue Ivy, SAINt JHN, WizKid: Brown Skin Girl;

Лучшая хореография — Гарри Стайлс — Treat People With Kindness.

На сцену премии вышла одна из самых титулованных артисток Madonna, что для многих стало сюрпризом. Однако, если видео выступлений других артистов сразу стали доступными в сети, в частности на YouTube, то пение Madonna на VMA послушать не получится.

Попурри из своих треков спел и Lil Nas X, который забрал две главные награды премии. В целом, выступление было традиционным для артиста: яркие костюмы, раздевание и мужской тверк. Несмотря на активные танцы, пел Lil Nas X вживую, лишь отдаленно можно было услышать бэк-вокал.

Также яркий перфоманс на сцене премии устроили Джастин Бибер, которого в этому году не оставили без награды. Выступал он вживую, но в первой половине номера было ощущение, что артист иногда забывает петь в микрофон, надеясь на громкие бэки.