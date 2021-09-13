Сегодня, 13 сентября, состоится бал Института костюма Met Gala 2021. Мероприятие пройдет в закрытом формате в Метрополитен-музее в Нью-Йорке.
Все, что нужно знать о главном празднике в индустрии моды — читайте далее в материале.
Что такое Met Gala
Это ежегодное мероприятие по сбору средств для Института костюма Метрополитен-музея в Нью-Йорке. Бал знаменует собой открытие ежегодной выставки моды Института костюма, которая продлится несколько месяцев.
Все гости должны выбирать свой образ в соответствии с темой выставки. Met Gala считается одним из самых важных и роскошных мероприятий в светской жизни Нью-Йорка.
Тема Met Gala 2021
В этом году выставка посвящена американской моде и будет называться In America: A Lexicon of Fashion (в Америке: лексикон моды).
А дресс-код бала в этом году — American Independence, то есть «американская независимость».
По словам куратора мероприятия Эндрю Болтона, пандемия очень изменила мир моды и индустрия нуждается в поддержке. Именно поэтому организаторы решили уделить внимание локальной, американской моде, которая сейчас переживает период ренессанса.
В стенах Института костюма будет построен вымышленный американский дом с прозрачными стенами. Образцы моды XX и XXI веков будут заполнять интерьеры, отражая нравы и поведение воображаемых жителей.
Выставка откроется 18 сентября в честь 75-летия Института костюма. На ней будут представлены работы Кристофера Джона Роджерса, Стерлинга Рубина, Коннера Айвза, Прабала Гурунга и Андре Уокера.
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Кто будет в роли ведущих
В этом году ведущими мероприятия станут актер Тимоти Шаламе, певица Билли Айлиш, теннисистка Наоми Осака и поэтесса Аманда Горман.
Такую четверку ведущих выбрали неслучайно, поскольку эти знаменитости интересуются модой и имеют четкий индивидуальный стиль.
Более того, каждый из них является рупором подрастающего поколения и в разной степени пытается донести что-то обществу. Кто-то делает заявления красноречивыми жестами, а кто-то высказывает свою позицию в творчестве.
Они присоединятся к постоянным председателям бала — главному редактору американского Vogue Анне Винтур и председателю Американского совета дизайнеров Тому Форду.
Особенности Met Gala 2021
В прошлом году мероприятие отменили из-за пандемии коронавируса. Поэтому Met Gala 2021 будет проходить с соблюдением карантинных ограничений.
Организаторам бала пришлось сократить количество гостей с 600 до 450. Кроме этого, все приглашенные должны быть вакцинированы и соблюдать масочный режим.
Список гостей мероприятия всегда сохраняется в секрете до начала шоу. Поэтому часть удовольствия от просмотра бала Института костюма заключается в том, что невозможно предсказать, кто на нем появится.
Но благодаря инсайдерам стало известно, что в 2021 году на мероприятии будет много новых лиц, особенно звезд сети TikTok.