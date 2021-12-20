Новый год и Рождество – это время семейного уюта и отдыха. Именно такая атмосфера подходит для просмотра фильмов.

Факты ICTV сделали подборку новогодне-рождественских сериалов, которые могут вас заинтересовать.

Домой на Рождество / Home for Christmas (2019)

Жанр: драма, комедия

IMDb: 7.6

Это норвежский сериал, состоящий из шести коротких серий (каждая по 29 мин.). В сюжете рассказывается о Йоханне. В свои 30 лет она незамужем, хотя все ее друзья и родственники уже имеют пару. Постоянные комментарии по этому поводу и давление на главную героиню дают свой результат. На Рождество она должна приехать с юношей. Но его еще предстоит найти.

Именно с этого момента Йоханна и начинает 24-дневную охоту на мужчину.

Можно подумать, что сюжет несколько банальный. Но это сериал о борьбе со стереотипами, показанными очень реалистично, а в персонажах легко можно узнать себя и свое окружение.

Что произошло на Рождество / Über Weihnachten (2020)

Жанр: драма, мелодрама, комедия

IMDb: 6,7

Это немецкий сериал, состоящий всего из трех серий (каждая по 48 мин.). Здесь рассказывается история о парне-музыканте, который всю свою жизнь мечтал покинуть родительский дом. Он хотел оставить свой провинциальный городок и уехать покорять столицу.

Сначала все шло по его плану, однако после неудачного прослушивания парень решает вернуться на Рождество домой. Но там главного героя ждет много сюрпризов.

В частности, брат парня стал встречаться с его бывшей девушкой, а его родители скрывают от него какую-то тайну.

Но ведь магия Рождества в том, что это семейный праздник и все должны помириться?

За пять минут до января (2018)

Жанр: комедия, мелодрама, приключения

Российский комедийный минисериал, состоящий из четырех серий (каждая по 48 мин.). Это пять совершенно разных историй, в которых люди совершают героические или просто искренние поступки.

Однако потом каким-то невероятным образом со всеми пятью героями из этих историй случится ряд приключений в одном и том же селе — Бабаево. Именно здесь они встретят еще одного мужчину, который решит немного пошутить с магией.

Новогодний переполох (2012)

Жанр: комедия

IMDb: 6.2

Также российский новогодний сериал, который состоит из четырех серий (каждая по 50 мин.).

Спокойную и медленную жизнь провинциального городка нарушает приезд молодого афериста Гарика. Его цель – вместе со своей спутницей похитить формулу шоколада. Этим рецептом владеет одна местная семья Шишкиных.

Как же Гарик планировал украсть рецепт? Пришел в дом Шишкиных и объявляет себя их родственником…

Дэш и Лили / Dash & Lily (2020)

Жанр: мелодрама, комедия.

IMDb: 7.5

Сериал от Netflix, состоит из восьми серий (каждая по 28 мин.). Рассказывает о 17-летней студентке Лили, которая остается перед Рождеством сама, поскольку ее родители едут на отдых за город. События развиваются в канун Рождества в Нью-Йорке.

Девушка решает оставить свою красную записную книжку на полочке одного из книжных магазинов. Эту книжку находит парень по имени Дэш. Он до сих пор страдает от того, что расстался со своей девушкой. Хотя это было еще год назад.

После находки Дэш и Лили начинают переписку, которая поможет им справиться с проблемами и с необходимостью найти близкого человека на Рождество…