Наступило лето, а значит — пора обзаводиться актуальными вещами, в том числе и обувью.

В жаркое время особо необходимы удобные сандали, элегантные босоножки или трендовые тапочки. Факты ICTV вместе с персональным стилистом Викторией Стебловской разобрались, какие босоножки модные летом 2022, а также с чем их носить.

Явный тренд этого лета – босоножки с дутыми и активными деталями, ремешки-плетения, носок или что-нибудь другое.

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— Такая обувь будет классно смотреться как в черном, белом цветах, так и в ярких. И будет привлекать внимание. Кстати, последние годы все яркие цвета обуви очень актуальны, — подчеркнула стилист.

Виктория сказала, такая объемная обувь подойдет почти ко всему. Сочетать ее можно с юбками, длинны мини, миди, шортами, брюками свободного кроя, джинсами.

Рекомендация — между такими босоножками и одеждой оставлять немного ноги, так сказать — пространства, чтобы не сделать утяжеление внизу ног.

Следующая актуальная пара — летняя обувь на завязках. Это может быть как хрупкая обувь на каблуке — в стиле 90-х, так и в эстетике римского плетения.

— Выглядит это очень и очень красиво. Главное — не перевязывать сильно ногу, чтобы не передавить, — отметила Виктория.

Подходит под юбки и шорты, особенно красиво смотрится с платьями в кэжуал-стиле — летние трикотажные или плетеные. Можно рассмотреть и шелковые, на вечерний выход.

— Под вечернее платье каблуки на завязках будут выглядеть особенно женственно и сексуально, — подчеркнула стилист.

Следующая пара, ставшая вновь трендовой этим летом — балетки на тонкой подошве. Здесь вы сами можете выбирать дизайн, поскольку они актуальны во всех своих вариациях.

Будут хорошо подходить к кэжуал или многослойному стилю, например, с джинсами, футболками, шортами.

Не теряют свою актуальность шлепки и сандали. Шлепки могут быть любые — как резиновые на массивной подошве, так и декорированные, или же из разных материалов, особенно кожаные.

— Сегодня, кстати, сочетаются два тренда – шлепки и дутые детали на них. То же самое касается и сандалий. Сандали с липучками в спортивном стиле или же в рыбацком добавят вам завершенности и интересный финиш в образ, — сказала Виктория.

Модные этим летом и вьетнамки на платформе — кожаные, а также из других материалов. Особенно интересно и стильно они будут смотреться с платьями мини, миди или макси длины в разных материалах.

Можно носить их с брюками свободного кроя и топом, или майкой-алкоголичкой, футболкой, брючным костюмом, например, льняным.

Еще один необычный и экстравагантный вид обуви, который на пике этого сезона — клоги.

— По правде говоря, в них невозможно долго ходить и это не о комфорте точно. Проще говоря, это грубые закрытые шлепки на деревянной подошве. Да, на деревянной, но выглядят они супераутентично и стильно, — отметила стилист.

Такой вид обуви Виктория рекомендует носить как личный ультрамодный вариант, поскольку клоги точно достойны внимания. Например, когда вы передвигаетесь на авто, и не на весь день.

Отлично будут они смотреться с брюками свободного кроя в пол, джинсами или кюлотами. Также можно стилизовать с носками.

Обувь на платформе также актуальна в этом сезоне, как на каблуке, так и в спортивном или кэжуал-варианте. Но если вы рассматриваете каблук, то он должен быть грубым — некая отсылка к 2000-м.

Платформа всегда нас вытягивает и работает на рост, соответственно — делает стройнее. Здесь можно совмещать сразу несколько трендов: босоножки на платформе и с плетением или дутыми деталями, или вьетнамками и шлепками.