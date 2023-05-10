Всемирно известная американская группа Imagine Dragons презентовала клип на песню Crushed, посвященный Украине.

Ролик начинается со взрывов и белой надписи Ukraine 2023 на черном фоне. Далее следуют кадры разрушений и история о 14-летнем мальчике Саше, который прожил в российской оккупации пять месяцев и вместе с семьей потерял все.

Кадры в клипе из разрушенного села Новогригоровка Николаевской области.

— Наше видео Crushed, снятое на передовой в Украине. Оно следует за Сашей, маленьким мальчиком, который месяцами подвергался обстрелам в своем городе, — говорится в описании под клипом.

Imagine Dragons акцентировали внимание на том, что таких детей, как Саша, в Украине тысячи. И все они нуждаются в помощи, а потому группа призвала донатить United24.

— Мы едины с нашими украинскими друзьями. Мы любим и поддерживаем всех вас, — говорится в конце ролика.

Напомним, что Imagine Dragons являются амбассадорами платформы United24. Они продвигают направление Медицинская помощь.

Также коллектив с первых дней войны поддерживает Украину, о чем говорит на весь мир.