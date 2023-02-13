Певица Оля Полякова рассердилась на украинцев из-за их равнодушия к ее дочери Алисе. Девочка упала, катаясь на лыжах в Буковеле, однако ей никто не предложил помощи.

Свое возмущение Оля высказала в Instagram-stories, отметив, что ей пришлось подниматься с низу, чтобы помочь дочери в то время, как другие просто проезжали мимо.

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— Знаете, все хорошо в Буковеле кроме одного. Упал ребенок, потерял лыжи, ни один человек не помог, ни один… Просто едут и все. Во всем мире если человек падает, то ему помогают другие. Тут ребенок упал и всем наср**ь. Вот это такие украинцы? Которые помогают друг другу? Что-то по-моему может это не про тех украинцев, — разгневано сказала Полякова.

Также артистка показала, как катается на лыжах вместе с дочерями — Алисой и Марией. Сами девочки живут в Лондоне, очевидно, сейчас каникулы, поэтому звездная мама по-максимуму проводит с ними время.