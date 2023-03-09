Группа The Hardkiss презентовала новый вариант известной песни Два вікна. Солистка коллектива Юлия Санина подчеркнула, что к композиции также будет представлен видеоклип.

Оригинал песни Два вікна принадлежит певице Гайтане. Очевидно, что The Hardkiss решили дать композиции второе дыхание. Стоит отметить, что Санина уже исполняла этот трек – на праздновании 29-го Дня независимости Украины на Софийской площади в Киеве в 2020 году.

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Поклонники группы оценили новую работу коллектива, отметив, что давно ждали полную версию в исполнении The Hardkiss.