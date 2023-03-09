Группа The Hardkiss презентовала новый вариант известной песни Два вікна. Солистка коллектива Юлия Санина подчеркнула, что к композиции также будет представлен видеоклип.
Оригинал песни Два вікна принадлежит певице Гайтане. Очевидно, что The Hardkiss решили дать композиции второе дыхание. Стоит отметить, что Санина уже исполняла этот трек – на праздновании 29-го Дня независимости Украины на Софийской площади в Киеве в 2020 году.
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Поклонники группы оценили новую работу коллектива, отметив, что давно ждали полную версию в исполнении The Hardkiss.
- Два года шесть месяцев и 13 дней, и мы здесь наконец-то с кавером Два вікна.
- Мой шок в шоке от того, что они сделали это для нас! У меня из головы не выходила эта песня в исполнении Юли с того концерта, и вот мы дождались! Как же это прекрасно звучит.
- Спасибо за песню. После этой не легкой ночи и утра, она прям дает надежду жить дальше.
- Вау. Новое любимое исполнение этой песни.
- Моя любимая песня в вашем исполнении еще лучше! Спасибо.
- Я зашла послушать новую песню, а оказалась такая неожиданность, которую я даже не мечтала услышать в полной версии.
- Ожидания полной версии песни были оправданы. Это полный разрыв, – пишут пользователи сети.