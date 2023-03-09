Гурт The Hardkiss презентував новий варіант відомої пісні Два вікна. Солістка колективу Юлія Саніна наголосила, що згодом до композиції також буде представлено відеокліп.

Оригінал пісні Два вікна належить співачці Гайтані. Очевидно, що The Hardkiss вирішили наділити композицію другим диханням. Варто зазначити, що Саніна вже виконувала цей трек – на святкуванні 29-го Дня незалежності України на Софійській площі у Києві 2020 року.

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Шанувальники гурту оцінили нову роботу колективу, зазначивши, що давно чекали на повну версію у виконанні The Hardkiss.