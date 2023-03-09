Гурт The Hardkiss презентував новий варіант відомої пісні Два вікна. Солістка колективу Юлія Саніна наголосила, що згодом до композиції також буде представлено відеокліп.
Оригінал пісні Два вікна належить співачці Гайтані. Очевидно, що The Hardkiss вирішили наділити композицію другим диханням. Варто зазначити, що Саніна вже виконувала цей трек – на святкуванні 29-го Дня незалежності України на Софійській площі у Києві 2020 року.
Зараз дивляться
Шанувальники гурту оцінили нову роботу колективу, зазначивши, що давно чекали на повну версію у виконанні The Hardkiss.
- Два роки шість місяців і 13 днів, і ми тут нарешті з кавером Два вікна.
- Мій шок у шоці від того, що вони зробили це для нас! У мене з голови не виходила ця пісня у виконанні Юлі з того концерту, і ось ми дочекалися! Як же це чудово звучить.
- Дякую за пісню. Після цієї не легкої ночі і ранку, вона прям дає надію жити далі.
- Вау. Нове улюблене виконання цієї пісні.
- Моя улюблена пісня у вашому виконанні ще краща! Дякую.
- Я зайшла послухати нову пісню, а виявилася така несподіванка, яку я навіть не мріяла почути в повній версії.
- Очікування повної версії пісні були виправдані. Це повний розрив, – пишуть користувачі мережі.