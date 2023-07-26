Ведущий Андрей Бедняков показал первое общее фото с девятимесячным сыном.
Кадром звездный отец поделился в Instagram. Он держит Остапа на руках, позируя на берегу Днепра в Киеве, хоть и поставил локацию Лос-Анджелес.
— Это мой сын. Остап Алексеевич, — написал под кадром Бедняков, добавив эмодзи в виде сердца.
Стоит отметить, что рядом с именем сына Андрей указал отчество Алексеевич, а потому многие поклонники задались вопросом — почему, предположив, что ведущий традиционно шутит. Также некоторые добавили, что тогда он должен быть Анастасиевичем, поскольку сильно похож на маму.
- Я начала сразу вспоминать ваше имя. Проверка на память, прикольно. Остап красавчик.
- Он Остап Анастасиевич. Копия Настя.
- Алексеевич. Обожаю ваш юмор.
- Алексеевич… Андреевич… Какая разница, главное козак пусть растет бодрым и улыбчивым в свободной Украине.
- Вижу уже и Родину-мать бегом в Лос-Анджелесе построили.
- Это Бедняков, все с юмором.
- Тест на внимательность, — пишут в комментариях.
Ранее жена и дети Беднякова впервые приехали в Украину за время полномасштабной войны. Долгое время Анастасия с дочерью и сыном находилась в США.