Ведущий Андрей Бедняков показал первое общее фото с девятимесячным сыном.

Кадром звездный отец поделился в Instagram. Он держит Остапа на руках, позируя на берегу Днепра в Киеве, хоть и поставил локацию Лос-Анджелес.

— Это мой сын. Остап Алексеевич, — написал под кадром Бедняков, добавив эмодзи в виде сердца.

Стоит отметить, что рядом с именем сына Андрей указал отчество Алексеевич, а потому многие поклонники задались вопросом — почему, предположив, что ведущий традиционно шутит. Также некоторые добавили, что тогда он должен быть Анастасиевичем, поскольку сильно похож на маму.

Я начала сразу вспоминать ваше имя. Проверка на память, прикольно. Остап красавчик.

Он Остап Анастасиевич. Копия Настя.

Алексеевич. Обожаю ваш юмор.

Алексеевич… Андреевич… Какая разница, главное козак пусть растет бодрым и улыбчивым в свободной Украине.

Вижу уже и Родину-мать бегом в Лос-Анджелесе построили.

Это Бедняков, все с юмором.

Тест на внимательность, — пишут в комментариях.

Ранее жена и дети Беднякова впервые приехали в Украину за время полномасштабной войны. Долгое время Анастасия с дочерью и сыном находилась в США.