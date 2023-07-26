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Тест на внимательность: Бедняков впервые поделился общим фото с сыном и запутал поклонников

26 июля 2023, 10:01
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Андрей Бедняков с сыном
Источник: Андрей Бедняков

Ведущий Андрей Бедняков показал первое общее фото с девятимесячным сыном.

Кадром звездный отец поделился в Instagram. Он держит Остапа на руках, позируя на берегу Днепра в Киеве, хоть и поставил локацию Лос-Анджелес.

— Это мой сын. Остап Алексеевич, — написал под кадром Бедняков, добавив эмодзи в виде сердца.

Стоит отметить, что рядом с именем сына Андрей указал отчество Алексеевич, а потому многие поклонники задались вопросом — почему, предположив, что ведущий традиционно шутит. Также некоторые добавили, что тогда он должен быть Анастасиевичем, поскольку сильно похож на маму.

  • Я начала сразу вспоминать ваше имя. Проверка на память, прикольно. Остап красавчик.
  • Он Остап Анастасиевич. Копия Настя.
  • Алексеевич. Обожаю ваш юмор.
  • Алексеевич… Андреевич… Какая разница, главное козак пусть растет бодрым и улыбчивым в свободной Украине.
  • Вижу уже и Родину-мать бегом в Лос-Анджелесе построили.
  • Это Бедняков, все с юмором.
  • Тест на внимательность, — пишут в комментариях.

Ранее жена и дети Беднякова впервые приехали в Украину за время полномасштабной войны. Долгое время Анастасия с дочерью и сыном находилась в США.

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