Юный украинский певец Yaktak, настоящее имя которого Ярослав Карпук, только за год успел выпустить несколько сольных и дуэтных синглов, получивших большое внимание со стороны слушателей. В частности, речь идет о композиции Чекає вдома, записанной в коллаборации с Dovi.

О творчестве и не только Yaktak рассказал в интервью Фактам ICTV.

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– Творчество во время войны. Это сложнее или, наоборот, появляется толчок?

– У меня наверняка не будет однозначного ответа. Я выпустил первые сольные песни в феврале прошлого года. Я просто не успел поработать до войны. Война не помогает ни в чем, потому что это страшное горе.

Разве что люди стали больше украинской музыки слушать. Ведь весь эшелон русских артистов ушел от нас. Поэтому разве что в этом аспекте нас услышали. Но тяжело.

– Какой фидбек от слушателей, в том числе военных, вам запомнился больше всего?

– Военные очень респектируют. Обычно довольно скромно и сдержанно. У меня очень много знакомых военных, и когда мы где-то видимся, они обычно благодарят за музыку, поддерживают. Например трек Чекає вдома. Относительно него многие женщины и девушки пишут, что это стало гимном их отношений.

На самом деле многое пишут. Больше всего меня радуют комментарии, в которых люди говорят, что моя музыка помогает им проходить трудные времена.

Также мы были в туре с Shumei и Wellboy в Канаде. После концерта подходили люди, плакали и говорили: Спасибо, что привезли часть Украины, часть моего дома сюда.

– Раньше это называли шароварщиной, сейчас принято определенную категорию музыки называть байрактарщиной. Как вы к этому относитесь? Где этот предел между эпической патриотической музыкой и шароварщиной?

– Неоднозначный вопрос. Я думаю, что музыка должна быть разной. Однако мы должны прогрессировать. Нельзя, чтобы вся наша поп-музыка, рэп, рок были примитивными, как нам это навязывали: сало, шаровары, казаки, гоп и погнали.

В целом музыка должна быть разной. Должны быть и попса, и рок, и рэп, и народные песни, потому что это наши корни. Однако не стоит допускать яростный трэш к трендам.

– А когда меняют аранжировки в народных песнях или меняют звучание в целом? Это имеет место или лучше оставить подлинный звук?

– Здесь зависит, какая аранжировка, какая песня. Но с этим нужно быть очень аккуратными. Ведь наши песни они подлинные, с ними сложно что-то делать.

За границей давно существует история с сэмплированием. Например The Weeknd сэмплирует какую-то старую песню и делает на этом хит. У нас пока такого нет. Но, думаю, что к этому придем.

– У нас есть ряд артистов, которые до 24 февраля 2022-го работали в России, однако после начала полномасштабного вторжения они полностью отвернулись от агрессора и помогают Украине. Имеют ли право на определенную индульгенцию эти артисты? Ибо общество разделилось. Одни говорят, что они перекрасились, а другие – что пришли к пониманию.

– Мне кажется, время покажет, кто есть кто. Через два года мы увидим, кто и где будет. Хорошо, что хоть так. Хотя гораздо большее уважение у меня вызывают артисты, такие, как Андрей Хливнюк и группа Бумбокс, которые с 2014 года стали на сторону Украины и популяризировали все украинское.

– Создание музыки – это довольно дорогое удовольствие. Как думаете, стоит ли сейчас вкладываться в продакшн, костюмы и прочее?

– Нет. Я в такое совсем не вкладываюсь. Сам пишу биты, аранжировки. Самостоятельно свожу песни. Сам пишу слова. Поэтому все в ваших руках. Не обязательно сильно вкладываться. Сейчас существует много платформ, где можно проявиться без больших денег. Есть интернет, TikTok, Instagram.

Более того, сейчас точно не время сильно вкладываться.

– Песни, которые мы слушаем во время войны, навсегда останутся триггером для большинства людей. У вас лично ваши песни будут иметь такую ассоциацию? И будете ли тогда исполнять их потом на концертах?

– Я об этом не думал. Думаю, будут ассоциироваться. Буду исполнять, потому что куда деваться. Если люди любят эти песни, если они хотят их слышать. Это такой пласт нашей жизни. То, как мы выдержали нынешний год.

– Какое событие за последний год стало для вас самым впечатляющим?

– Каждый день какие-нибудь события. Радости или утраты знакомых. Каждый день обстрелы. Я думаю, самое выдающееся событие мы ждем впереди.