Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Фото Персони

Бейте посуду, но не трогайте своих: Андре Тан нарвался на критику из-за русского языка

1 августа 2022, 13:01
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Бейте посуду, но не трогайте своих: Андре Тан нарвался на критику из-за русского языка
Источник: Андре Тан

Украинский модельер Андре Тан нарвался на критику из-за общения на русском языке. Дизайнер призвал хейтеров не нападать на своих же, отметив, что тяжело сейчас всем.

По словам Андре Тана, в последнее время он получает большое количество оскорбительных сообщений в связи с русским языком на его странице в Instagram.

— Почему человек должен думать и видеть мир так, как видите его вы? Я украинец, родом из Харькова. Разговаривал всю жизнь на русском языке. Прекратите поднимать тему языка в соцсетях. В нашей свободной стране отсутствует эта проблема! Не кусайте своих же! — написал дизайнер.

Он добавил, что умеет справляться с подобным поведением людей, но другого человека такими действиями можно довести до предела.

Сейчас смотрят

— Кричите в подушку, бейте посуду, но не трогайте своих! Мы живем в свободной стране и сейчас свою свободу демонстрируем миру, — подчеркнул кутюрье.

Читайте также:
Бейте посуду, но не трогайте своих: Андре Тан нарвался на критику из-за русского языкаРаскол в обществе на руку врагу — Полякова прокомментировала языковой скандал

Теги
Андре Тан Російська мова
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь