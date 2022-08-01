Украинский модельер Андре Тан нарвался на критику из-за общения на русском языке. Дизайнер призвал хейтеров не нападать на своих же, отметив, что тяжело сейчас всем.

По словам Андре Тана, в последнее время он получает большое количество оскорбительных сообщений в связи с русским языком на его странице в Instagram.

— Почему человек должен думать и видеть мир так, как видите его вы? Я украинец, родом из Харькова. Разговаривал всю жизнь на русском языке. Прекратите поднимать тему языка в соцсетях. В нашей свободной стране отсутствует эта проблема! Не кусайте своих же! — написал дизайнер.

Он добавил, что умеет справляться с подобным поведением людей, но другого человека такими действиями можно довести до предела.

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