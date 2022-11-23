Певица Вера Брежнева подогрела слухи о разводе с Константином Меладзе. Артистка обратилась к мужчине как к музыкальному продюсеру и композитору, не назвав его мужем.

На днях Меладзе обнародовал в своем Instagram детское фото Веры, подписав его: 22.11. Любовь спасет мир, добавив эмодзи в виде красного сердца. Поклонники решили, таким образом продюсер решил поздравить супругу с годовщиной бракосочетания, но оказалось, что это не так.

Певица ничего не ответила на пост мужа, однако обратилась к нему в своих Instagram-stories. Как стало известно из ее реакции, 20 лет назад она пришла в группу ВИА Гра.

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— Вот уже 20 лет. 20 лет назад я прошла кастинг в группу ВИА Гра, что, естественно, в корне изменило мою жизнь. Год назад в этот день я устроила день воспоминаний в stories, с юмором, и вам всем понравилось. Знала ли я, что через год у меня будет совсем другое настроение… Нет. Поэтому сегодня воспоминания… Столько всего было за эти 20 лет, но как же важно все эти годы оставаться верной самой себе, — написала Брежнева.

Тут уже она и упомянула Меладзе, поблагодарив его как лучшего композитора и продюсера, однако мужем называть не стала.

Напомним, слухи о разводе Веры Брежневой и Константина Меладзе ходят уже давно. По заявлению СМИ, это произошло еще летом 2022 года. Сами же артисты никаких комментариев по этому поводу не давали.