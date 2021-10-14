Одесский художественный музей получил статус национального. Соответствующий указ №541/2021 подписал президент Украины Владимир Зеленский.

— Предоставить коммунальному учреждению Одесский художественный музей статус национального и в дальнейшем именовать — коммунальное учреждение Одесский национальный художественный музей, — написано в указе.

Кабинету министров Украины поручено просмотреть вопрос о проведении ремонтно-реставрационных работ на здании-памятнике национального значения, в котором расположен сам музей.

Кроме того, Одесской областной государственной администрации совместно с Одесским областным советом поручено проработать вопрос о присвоении учреждению Одесский национальный художественный музей имени Александра Анатольевича Ройтбурда.

Предоставление музею статуса национального приурочили к 60-летию со дня рождения украинского художника Александра Ройтбурда.

Напомним, что Александр Ройтбурд умер 8 августа. Он также был директором Одесского художественного музея с 2018 года. Стоит отметить, что за полтора года аварийное состояние галереи он превратил в современный культурный центр Одессы. Кроме того, вырос и доход музея. Теперь там проводят литературные, музыкальные вечера и лекции лидеров мнений.