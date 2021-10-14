Одеський художній музей отримав статус національного. Відповідний указ №541/2021 підписав президент України Володимир Зеленський.

– Надати комунальному закладу Одеському художньому музею статус національного і надалі іменувати – комунальний заклад Одеський національний художній музей, – написано в указі.

Кабінету міністрів України доручено переглянути питання щодо проведення ремонтно-реставраційних робіт на будівлі-пам’ятнику національного значення, в якому розташований сам музей.

Крім того, Одеській обласній державній адміністрації спільно з Одеською обласною радою доручено опрацювати питання щодо присвоєння установі Одеський національний художній музей імені Олександра Анатолійовича Ройтбурда.

Надання музею статусу національного приурочили до 60-річчя від дня народження українського художника Олександра Ройтбурда.

Нагадаємо, що Олександр Ройтбурд помер 8 серпня. Він також був директором Одеського художнього музею з 2018 року. Варто зазначити, що за півтора року аварійний стан галереї він перетворив на сучасний культурний центр Одеси. Крім того, зріс і дохід музею. Нині там проводять літературні, музичні вечори та лекції лідерів думок.