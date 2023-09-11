Главный герой романтического реалити Холостяк 10 Макс Михайлюк сказал, что ему не предлагали стать пилотом истребителя F-16.

Какое-то время Михайлюк был в Украине после начала полномасштабной войны, однако позже в его Instagram стали появляться видео и фото из кабины самолета. Он является пилотом, а также владельцем авиашколы.

Под одним из таких постов подписчики поинтересовались, не думает ли Макс вернуться в Украину, ведь нашей стране нужны пилоты для F-16.

Сейчас смотрят

Михайлюк не стал игнорировать вопрос, ответив, что ему этого не предлагали.

— Я провел семь месяцев в Украине, пытаясь сделать это. Но ничего не услышал в ответ, — отметил Макс.

Сейчас мужчина за границей. Там он вернулся к работе пилота гражданской авиации. Его жена, модель Даша Хлыстун вместе с дочерью Арианой в Канаде.