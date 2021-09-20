Легендарного хореографа Григория Чапкиса оживили с помощью новейших технологий.

Танцюрист предстал на шоу Танцы со звездами, где долгое время занимал кресло судьи. Во время номера на паркете появились пары разных возрастов, которые кружились в танце. В конце перед зрителями появилась голограмма Григория Чапкиса, пританцовывая он прошел коридором мимо всех. Аплодисменты в его честь долго не утихали.

Пользователи сети пришли в восторг от такой постановки, отметив, что давно так не плакали. Однако некоторые подчеркнули, что номер выглядит немного жутковато и недоработано.

Это что-то невероятное. Такой красивый номер! Спасибо технологиям, огромное счастье снова увидеть этого прекрасного человека.

Шикарный номер! Мурашки по коже! Очень не хватает Чапкиса в этом шоу и я рада, что его не забывают.

Плакала весь номер.

Это как-то жутко, когда его показывают как спецефект, словно с того света достали.

Немного недоработан номер. Либо рано исчезает, либо слишком длинный коридор получился.

Я думала просто будет его фото, но спецэффект был лишним, — пишут пользователи сети.

Напомним, что Григорий Чапкис умер 13 июня естественной смертью. Легендарному хореографу был 91 год.

Танцор до последних своих дней держался довольно хорошо, однако почтенный возраст был нелегким испытанием.