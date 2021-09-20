Легендарного хореографа Григорія Чапкіса оживили за допомогою новітніх технологій.

Танцівник постав на шоу Танці з зірками, де довгий час займав крісло судді. Під час номера на паркеті з’явилися пари різного віку, які кружляли в танці. Наприкінці перед глядачами з’явилася голограма Григорія Чапкіса, пританцьовуючи він пройшов коридором повз усіх. Оплески на його честь довго не вщухали.

Користувачі мережі прийшли в захват від такої постановки, зазначивши, що давно так не плакали. Однак деякі наголосили, що номер виглядає трохи моторошно та недопрацьовано.

Це щось неймовірне. Такий гарний номер! Дякую технологіям, величезне щастя знову побачити цю чудову людину.

Чудовий номер! Сироти на шкірі! Дуже не вистачає Чапкіса в цьому шоу і я рада, що його не забувають.

Плакала весь номер.

Це якось моторошно, коли його показують як спецефект, немов із того світу дістали.

Трохи недопрацьований номер. Або рано зникає, або занадто довгий коридор вийшов.

Я думала просто буде його фото, але спецефект був зайвим, – пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що Григорій Чапкіс помер 13 червня природною смертю. Легендарному хореографу був 91 рік.

Танцівник до останніх своїх днів тримався доволі добре, проте поважний вік був нелегким випробуванням.