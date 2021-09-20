Украинская актриса Ксения Мишина сделала временное переводное тату с изображением молодого человека.

Артистка сообщила, что она хочет сделать временное тату на бедре и это будет портрет некоего Саши Коваленко. Однако она отметила, что с удовольствием нанесла бы тату своего экс-волюбленного, комика Александра Эллерта.

— Пришла в тату-салон и хочу набить себе такое изображение Саши Коваленко. Я бы с удовольствием сделала себе Александра Эллерта, но, к сожалению, в этом тату-салоне только Саша Коваленко есть, — сказала Ксения в Instagram.

Дело в том, что Ксения сейчас находится на съемках, для которых ее приодели в необычный образ, в котором актриса напоминает принцессу, поскольку на ее голове корона. Очевидно, что для этого актрисе и понадобилось временное тату.

Сам Эллерт уже отреагировал на слова экс-возлюбленной и поделился ее видео в своем микроблоге.

— У меня такая же и нога, и тату, — пошутил Александр.

Напомним, что в июле 2021 года Ксения Мишина сообщила о разрыве отношений с Александром Эллертом. После этого экс-возлюбленных неоднократно видели вместе.

Так, Мишину и Эллерта застукали в аэропорту, а позже — на свадьбе у друзей.

Недавно Ксения призналась, что они с Эллертом переживают кризис, однако пытаются восстановить отношения.