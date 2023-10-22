Актер Арнольд Шварценеггер рассказал, как пришел к миру с соперником Сильвестром Сталлоне. Это произошло благодаря легендарному голливудскому адвокату Джейку Блуму, который умер в начале сентября 2023 года. Ему был 81 год.

В честь звездного юриста устроили вечер памяти, куда пригласили и бывшего губернатора Калифорнии. Шварценеггер признался многочисленным друзьям и коллегам Блума, что в начале карьеры он конкурировал с Сильвестром Сталлоне по всем пунктам — от объема мышц до размера состояния. Поэтому звезду Терминатора очень разозлило, что соперник стал клиентом его адвоката, да еще и планирует присоединиться к проекту Планета Голливуд. Это была сеть тематических бургерных, одним из основателей которой был также Брюс Уиллис.

Арнольд Шварценнегер рассказал, что Джейк Блум убедил его в выгоде, которую получит бизнес в случае, если к ним присоединится Сталлоне. После этого звезды провели вместе много времени, летая по миру и продвигая свой бизнес. В результате их вражда угасла, и они даже превратились в близких друзей.

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Джейка Блума вспоминают как адвоката многих кинозвезд, в чьей карьере он сыграл решающую роль.

— Он заключал сделки, одни из самых крупных, которые когда-либо видел Голливуд. Блум сделал Джонни Деппа очень богатым благодаря гонорару, выставленному за участие во франшизе Пираты Карибского моря. Блум помог Арнольду Шварценеггеру и Сильвестру Сталлоне стать мировыми звездами боевиков, — писал об адвокате экс-редактор Hollywood Reporter Мэтью Белони.

Выдающийся юрист также представлял интересы Мартина Скорсезе, Джорджа Лукаса, Джона Хьюза, Рона Говарда, Брюса Уиллиса и Джеки Чана.