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Я плакала от счастья: Петрожицкая вспомнила самый лучший день за период войны

14 октября 2022, 16:35
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Я плакала от счастья: Петрожицкая вспомнила самый лучший день за период войны
Источник: Новый канал

За восемь месяцев полномасштабной войны украинцы пережили много неутешительных событий. Однако не стоит забывать о хороших моментах, которые помогут снизить уровень стресса. Актриса и звездная участница проекта Improv Live Show (Новый канал) Дарья Петрожицкая рассказала о дне после 24 февраля, когда почувствовала себя по-настоящему счастливой.

– С 24-го февраля действительно мало что радует, потому что хочется домой. Хочется мира и своей жизни. Да я радуюсь победам! Но тихо. Боюсь очень радоваться, потому что очень волнуюсь за наших людей. У меня приподнятое настроение на благотворительных концертах, которые мы делаем в Гамбурге каждое воскресенье уже полгода. К нам приходят украинцы, и чувствуешь себя так хорошо, потому что со своими, – говорит Петрожицкая.

Improv Live Show (Новий канал)

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Актриса призналась, какой момент за период войны она называет по-настоящему позитивным.

– Пожалуй, самый счастливый день с 24 февраля – мой день рождения (31.05. – Ред.). Парень подарил мне поездку в Диснейленд. Целый день чувствовала себя маленькой принцессой и радовалась. Тогда я наконец-то плакала от счастья. Но в 23:00 там был завершающий, невероятной красоты салют, который сразу вернул меня мыслями домой, – признается Петрожицкая.

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Дарья Петрожицкая
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