Я плакала от счастья: Петрожицкая вспомнила самый лучший день за период войны

За восемь месяцев полномасштабной войны украинцы пережили много неутешительных событий. Однако не стоит забывать о хороших моментах, которые помогут снизить уровень стресса. Актриса и звездная участница проекта Improv Live Show (Новый канал) Дарья Петрожицкая рассказала о дне после 24 февраля, когда почувствовала себя по-настоящему счастливой.

– С 24-го февраля действительно мало что радует, потому что хочется домой. Хочется мира и своей жизни. Да я радуюсь победам! Но тихо. Боюсь очень радоваться, потому что очень волнуюсь за наших людей. У меня приподнятое настроение на благотворительных концертах, которые мы делаем в Гамбурге каждое воскресенье уже полгода. К нам приходят украинцы, и чувствуешь себя так хорошо, потому что со своими, – говорит Петрожицкая.

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Актриса призналась, какой момент за период войны она называет по-настоящему позитивным.