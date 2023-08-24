Сильная и несокрушимая: звезды поздравляют с Днем Независимости Украины

День Независимости Украины — один из самых главных праздников для нашей страны. 32 года мы доказываем, что заслуживаем на свободу, которую имеем, и продолжает ее защищать всеми силами. В этот день принято поздравлять близких, и теплыми словами решили поделиться и знаменитости.

Поздравления звезд с Днем Независимости Украины — далее в материале.

Шеф-поваар Эктор Хименес-Браво пришел 24 августа на Майдан не с пустыми руками — он появился с желто-синим тортиком, на котором красуется число 32.

— С днем рождения, Украина, — кратко подписал ролик Эктор.

Семья Тимура Мирошниченко нарядились у вышиванки — звездная пара показала, как целуют свою дочь и улыбаются на камеру.

— С Днем Рождения, лучшая в мире страна! Ты любовь, вера, мечты, будущее, мужество, ты сердце миллионов людей! Гордимся быть твоими гражданами и пронесем эту любовь сквозь всю жизнь, воспитывая новое поколение сознательных украинцев. Наш дом — это ты. Так было, есть и будет! — заявили Тимур и Инна.

Певица Злата Огневич записала видобращение к Украине, отметив главные события из жизни свободного государства.

— С днем рождения, Украина. Тебе сегодня 32, ты такая молодая и перспективная, иногда тщеславная, но всегда сильная и волевая. А помнишь свой первый год? Мир тогда даже не мог представить твоей мощи и стойкости. Ты дважды революциями выборивала свой европейский путь, и мы всегда были рядом. Знай, что ты прекрасная, хоть и рядом с тобой больные соседи, но ты им точно не по зубам. Наша сила — в людях, — заявила Злата.

Актриса Ксения Мишина покрасовалась на фоне гор и обратилась к Украине на фоне праздника.

— С Днем Независимости, наша красивая, несокрушимая, сильная Украина, — заявила звезда.

Музыканты Kazka спели на фоне Киева, чем порадовали поклонников.

— За Украину! За родную маму! За нашу с вами независимость, прекрасное будущее и победу, которые ждут нас. С праздником, дорогие, — заявили артисты.

Блогер Даша Квиткова прогулялась по Киеву, показав красоту столиці независимой страны.

— С Днем Независимости, Украина. Ты непокорная, сильная и несокрушимая, — заявила Даша.

Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина исполнила песню Джоша Гробана под названием Remember и вспомнила обо всех тех, благодаря которым Украина по сей день независима.

Переглянути цей допис в Instagram — Вспомнила эту песню и она особенно откликнулась во мне сегодня. Герои умирают, но слава о них вечна. Вечная, пока мы бережем эту славу в нашей памяти, песнях и историях. Думаю, что среди нас не останется ни одного человека, который забудет, какой ценой нам дается Независимость. Задача пронести эту память сквозь поколения и сохранить самое ценное. С Днем Независимости, — подписала ролик Юлия.

открыток на День Независимости Украины Сделать своим знакомым можно и с помощью. Они точно поднимут настроение и зарядят позитивом на целый день.