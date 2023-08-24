24 серпня українці відзначають День незалежності. Це вже 32 рік самостійного розвитку нашої країни, і в цей важкий період ми повинні показати, що гідні цього.

У це свято прийнято вітати своїх близьких і проводити час за пишним столом. Однак під час війни це далеко не у всіх вийде. Але це не означає, що не потрібно вітати друзів зі святом теплими словами або листівками.

Факти ICTV підготували святкові листівки до Дня Незалежності України, які зроблять приємне в цей святковий день.

Нагадаємо, що вже з 1 вересня українці відзначатимуть релігійні свята за новим церковним календарем. Уже наприкінці року буде одразу кілька великих свят, які отримають нові дати. Серед них – Різдво та Миколая Чудотворця. Пов’язано це з переходом ПЦУ на оновлений календар. Уже 2024 року буде весь цикл свят за новими датами.