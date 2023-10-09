Лидер группы Машина времени Андрей Макаревич вышел на связь с поклонниками. Последние годы музыкант из РФ живет в Израиле вместе с женой и маленьким сыном.

Андрей сообщил, что сейчас находится в концертном туре, а потому с ним все хорошо. Он выразил надежду на скорую победу Израиля в войне с палестинскими боевиками.

— В свете происходящего никакого желания нет хвастаться успешными концертами, а также обсуждать бредовые высказывания, которые российская желтуха приписывает мне. Тем не менее, сегодня завершили тур по Германии и завтра летим в Лондон. Желаю удачи нашим бойцам и считаю часы и дни до нашей победы. Пожалуйста, будьте живы, — написал Макаревич.

Кроме того, из Instagram супруги артиста Эйнат Кляйн, можно понять, что она с сыном тоже в безопасности. Находится женщина в одной из стран Южной Азии — Бутане.

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Поспешил успокоить поклонников и юморист Максим Галкин, который вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми также переехали после 24 февраля 2022 года в Израиль.

Комик сказал, что они проснулись в 6:30 от сирен. Находятся супруги в Тель-Авиве.

— Тяжелое время для Израиля. Соболезнования погибшим и их семьям! Молимся за оказавшихся в заложниках. Израиль победит, — написал Галкин.

Напомним, что Андрей Макаревич, что Максим Галкин активно поддерживают Украину в полномасштабной войне с РФ. Артисты критикуют путинский режим и высмеивают пропагандистов Кремля.

Фото: Андрей Макаревич, Максим Галкин