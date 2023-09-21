Музыкант Дмитрий Шуров стал амбассадором проекта по восстановлению и реставрации пианино Украина, которые эвакуировали из горячих точек страны. По мнению артиста, каждый такой инструмент является зеркалом, отражающим людей и события, а также живой историей глубоких эмоций и переживаний.

— Я верю, что каждое пианино имеет шанс помочь, спасти, поддержать кого-то в искалеченное время. Поэтому нам очень важно ценить и восстанавливать такие инструменты, пока они еще есть вокруг нас, — уверен Дмитрий Шуров.

Основатель проекта Ріаnобой отметил, что все восстановленные пианино установят в публичных местах. К ним будет свободный доступ. Первые два инструмента, окрашенные в оранжевый цвет, уже можно увидеть в Киевском политехническом институте и сквере на Подоле.

— Надеюсь, эти инструменты снова нам с вами сыграют Баха и Ивасюка, Леонтовича и Филиппа Гласа, Скорика и Мориконе, Шопена и Скарлатти, Джона Ленона и Тома Одела. Возможно, именно на них кто-то напишет большой хит новой украинской музыки, — добавил артист.

В комментариях подписчики музыканта благодарят за инициативу и называют ее вдохновляющей.

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Фото: Дмитрий Шуров