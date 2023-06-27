Экс-участница группы НеАнгелы Виктория Смеюха вероятно выехала в Россию. Такое предположение выдвинул блогер Богдан Беспалов во время одного из выпуска сплетен.

Дело в том, что артистка пропала из поля обозрения, в своем Instagram она также ничего не публикует уже длительное время. Где находится — также точно неизвестно.

— Но, как говорят наши источники, есть те, кто видел Викторию Смеюху на закрытых мероприятиях шоу-бизнеса страны-болота. Будем копать дальше, пока на уровне слухов. Но Смеюха уехала в страну-болото. Вот вам и предательство, откуда не ждали, — отметил Беспалов.

Добавляет, в квартиру родителей Виктории попала российская ракета, сейчас они живут в ее апартаментах. Уверен, что она бесхарактерная и поддается на чужое влияние, поэтому делает то, что ей скажут.

Последний пост Виктории в Instagram был обнародовал 14 октября 2022 года. Тогда экс-коллега артистки по группе НеАнгелы Слава Каминская высмеяла Смеюху за фото в топе цвета формы российской армии.

После 24 февраля 2022 года посты исполнительница публиковала на украинском языке и ясно давала понять, что она против войны, которую развязала РФ.