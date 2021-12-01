Украинский дизайнер одежды Андре Тан рассказал, что стоит надеть на новогодний корпоратив, чтобы выглядеть стильно.

По словам модельера, блестящий дресс-код – хит сезона будущих корпоративов. Андре Тан отметил, что сверкать могут как платья, так и костюмы.

– Даю вам полную свободу: в тренде как платья мини, так и в пол. Все зависит от рамок, которые задает ваша компания. Выбор самых смелых — экстравагантные перья, — добавил дизайнер.

Андре Тан советует обратить внимание на аксессуары, в частности, на серьги и объемные браслеты. Можно экспериментировать и попробовать носить браслеты даже на плечах. Еще один тренд – кольца на каждом пальце.

По словам дизайнера, лучше воздержаться от слишком откровенных платьев, в которых видно более 50% тела. Также во время празднования следует забыть о повседневной одежде.

– Прежде всего, сделайте праздник себе! Вы достойны этого дня, компания награждает ваши заслуги корпоративом, наградите и вы себя праздничным образом, – говорит Андре Тан.

Модельер против использования меха в нарядах для корпоратива. Еще одна ошибка – создавать образ, дополнив свой стандартный офисный лук ажурными колготками.

Раньше мы писали, что надеть на Новый год 2022. В грядущем году главным будет черный (голубой) Водяной Тигр, поэтому астрологи советуют отказаться от искусственных оттенков, в частности, неона.

Также не рекомендуют одевать фиолетовый, потому что такие цвета могут разозлить дикое животное. А изделия с пайетками, бисером, блестками, наоборот, приманят тигренка.