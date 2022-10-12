Актриса Ольга Сумская вновь рассказала о дочери Антонине Паперной в РФ, а также о волне хейта, которую она получает за это.

Говорит, это страшная и болезненная тема, которая проявляется некими информационными волнами.

— Штормит или штиль, но штиля не бывает точно. Иногда получаю сообщения с поддержкой, поскольку у тысячи семей родственники в России, то они с пониманием относятся. Это трагедия двух народов. Конечно, мы не братья и никогда уже ими не будем, это пропасть между нами на несколько поколений, — отметила Ольга.

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Признается, не уверенна, что ее зятя не мобилизуют в РФ, однако говорит, что это самая страшная тема, которую боится затрагивать с дочерью.

— Я сейчас общаюсь с ней на какие-то такие темы, просто. И она ничего не говорит, потому что у нее такое состояние сейчас… Она похудела, — сказала Сумская.

Однако вопрос о том, почему семья дочери не уедет из РФ, Ольга всячески обходит, отмечая, что не имеет права оправдываться.