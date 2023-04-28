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Музыкант Владимир Макаровский погиб в результате удара по Умани

28 апреля 2023, 16:52
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Рок-музикант Володимир Макаровський загинув у результаті ракетного удару по Умані

Известный в Николаеве рок-музыкант Владимир Макаровский из рок-группы Фокстрот погиб в результате ракетного удара по многоэтажке в Умани.

О смерти Макаровского сообщил его знакомый Антон Слепухин.

— Дядя Вова. Макаровский. Старший товарищ, музыкант, учитель. Самый фирменный рокер из стариков, которого я знал. Именно он дал мне понять, как можно и нужно исполнять качественный рок на английском языке. Добряк, настоящий индеец. Родился только не там, где надо. Могу не покривив душой сравнить его со многими западными вокалистами. Умер тоже не там, где надо. В заповедном месте, в Умани, от прилета й**ных освободителей. Если потусторонний мир существует, он найдет там неплохую компанию дружбанов, с которыми можно круто поджемить. Покойся с миром, — говорится в посте.

Утром 28 апреля российские крылатые ракеты попали в жилую многоэтажку в Умани и складские здания. По состоянию на 17.00 известно о 20 погибших. Еще 18 человек ранены, девять из которых госпитализированы. На месте продолжаются поисковые работы.

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