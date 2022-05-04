Засовывал в нее бутылку: психолог Эмбер Херд подтвердила насилие со стороны Деппа

Судебные разбирательства между Джонни Деппом и Эмбер Херд продолжаются — сторона актрисы заявила, что Джонни насиловал свою жену. Об этом было сообщено во время защиты Херд по делу о клевете — Депп подал на свою бывшую возлюбленную в суд, и требует материального возмещения в размере $50 млн.

Первым свидетелем со стороны Херд оказалась ее психолог Доун Хьюз, которая заявила о страданиях актрисы от посттравматического стрессового расстройства. По словам доктора, это произошло из-за сексуального насилия со стороны Деппа.

— Есть несколько случаев сексуального насилия в их отношениях. Это происходило, когда мужчина был пьяным или под кайфом — однажды он повалил ее на кровать, сорвал с нее ночную рубашку и попытался заняться с ней сексом. Это были не моменты любви — это был гнев. Я могу это назвать желанием доминировать, — заявила Хьюз.

Эксперт добавила, что один из случаев произошел во время съемок пятого фильма франшизы Пираты Карибского моря, когда Депп впал в ярость, взял бутылку и с угрозами засунул ее в Эмбер.

Однако доктор также не стала скрывать случаи агрессии Эмбер, но назвала их оправданными, поскольку это была реакция на насилие со стороны Деппа. Стоит отметить, что Хьюз не лечит звезду, а лишь консультирует.

Следующим свидетелем по делу о клевете выступит сама Херд, которая 4 мая будет защищать саму себя. Возможно, она расскажет подробности случаев насилия со стороны ее бывшего мужа.