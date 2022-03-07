Российский телеведущий Максим Галкин посоветовал своим русским подписчикам в Instagram промыть мозги, а также отметил, что имеет полное право на свое мнение о войне в Украине.

Вчера, 6 марта, Максим Галкин обнародовал видео с выступлением своей жены, певицы Аллы Пугачевой. На видео она поет песню Одуванчик на символическом фоне — на заднем плане видно большой экран с синим небом, желтым полем, летящими одуванчиками, а также военными.

— С Прощеным Воскресеньем! — написал телеведущий под видео.

Максим Галкин один из первых, кто выступил против войны в Украине. Поэтому под постом граждане России попытались его пристыдить за позицию, упрекнув в том, что отец ведущего — военный.

— Наверное, Максим, вам больше бы понравилось, если бы НАТО направило все свои пушки на Россию. И вы бы как и сейчас собрали свои манатки и съехали. Где тепло, хорошо и тихо, — написала одна из подписчиц.

На что Галкин ответил: Промойте мозг колодезной водой.

Также Максима попытались упрекнуть в том, что его кормило государство, поэтому в трудное время он мог бы попридержать свои амбиции.

— Вы меня с кем-то путаете. Я с руки не ел. Я работал и кормил государство налогами. И как всякий гражданин имею право на свое мнение, даже если оно государству не нравится, — подчеркнул Галкин.

Некоторые считают, что после этого карьера Галкина в России закончена.

— Не худший конец для карьеры, — написал ведущий.

Более того, из-за открытой поддержки Галкина Украины, в России начали отменять его концерты.

Стоит отметить, что комментаторы разделились на два лагеря — те, чьи головы промыты пропагандой и адекватные люди, который мыслят разумно. Также в комментариях Максима множество украинцев, которые благодарят его за чистые мысли и поддержку.

Спасибо вам Максим, что вы против войны в Украине!

Максим, спасибо за поддержку Украины в этот нелегкий час.

Как же я рада, что Алла Борисовна против этой войны! Как же это важно!

Максим, спасибо за то, что есть люди, как вы.

Благодарю вас с Аллой Борисовной за вашу позицию.

Спасибо вам от всех матерей Украины! За вашу поддержку! Мы не хотим войны! Мы хотим жить и растить наших детей не под взрывающиеся ракеты!

Вы честный человек, Максим, спасибо вам!

Нет войне! — Пишут пользователи сети.

Против войны в Украине выступает весь цивилизованный мир и всемирно известные люди, также популярные бренды покидают рынок РФ. 24 февраля Россия напала на нашу страну. Уже 12 дней от рук агрессоров страдают украинские города и мирные жители. Также ВСУ дают мощный отпор путинским войскам.

Стоит отметить, что в самой России людям по телевидению ничего не рассказывают, продолжая промывать их головы пропагандой, также они не знают количества погибших русских солдат — более 11 тыс.

Фото: Максим Галкин