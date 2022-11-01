Артист Андрей Данилко рассказал об отношениях между его папой и мамой, а также признался, что обращался к бабке за помощью.

По словам артиста, будучи подростком он очень сильно заикался, настолько, что практически не разговаривал.

— Меня лечила бабка. Выкатывала яйцо. Мне было лет 15, я с подругой в Полтаве пошел туда, куда нам посоветовали… Она там какой-то свой ритуал проводила и говорит фразу, которую я понял через лет 20: — У тебя перепуг от человека, которого на этой планете нет. Он умер. Я понял, что это папа, который устраивал вечерние концерты, — вспоминает Андрей.

Говорит, обычно скандалы между родителями происходили после полуночи, больше всего маленький Данилко боялся стука в окно. Это означало, что папа хочет поговорить с мамой.

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— Он стучал и говорил моей маме: — Света, Света, Света, давай побеседуем. Вот это давай побеседуем означало то, что я мог еще минуту полежать, потом вставал с раскладушки, брал маленькую табуретку и бежал к таксофону, чтобы набрать 02, — рассказывает Данилко.

Добавляет, его отец ударил лишь раз, за что потом извинялся, постоянно доставалось маме.

— Это то поколение — дети той войны. У меня есть предположения, что там были проблемы сексуального плана. Первого мужа мамы посадили в тюрьму за изнасилование, но она сказала, что такого быть не могло. У него была проблема и у них после войны ничего даже не было… Но он на себя взял вину и сидел в тюрьме 10 лет за то, чего не делал. Поэтому все пили очень плохой алкоголь, — отмечает Андрей.

Несмотря на все, артист говорит, что обиды на отца у него нет, поскольку он даже не думал об этом. Отмечает, не судья, хотя думает, что поэтому у него не получилось построить свою семью.

— У меня не было примера. Это я сейчас понимаю. Дети же обезьянничают… Я дома не находился, там не было места. В этом не было никакой проблемы, я был счастлив, мы не знали, как по другому. Если я хотел что-то получить — получал. Ходил сдавал бутылки или колядовал, — сказал Данилко.